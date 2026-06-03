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Perú-Brasil: Impase por resolver

“Al Perú le interesa Brasil como mercado para las exportaciones de diversos productos y servicios”.

    Juan Carlos Mathews
    Por

    Exministro de Comercio Exterior y Turismo

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    Exministros de Comercio Exterior piden preservar criterio técnico en negociación entre Perú y Brasil | Foto: Imagen generada con IA - Chat GPT, GEC
    Exministros de Comercio Exterior piden preservar criterio técnico en negociación entre Perú y Brasil | Foto: Imagen generada con IA - Chat GPT, GEC

    La cercanía del Perú a un gigante -Brasil- determina oportunidades para fortalecer los cinco motores que sostienen la economía peruana: Inversión Pública, Inversión Privada, Turismo y Consumo Interno. Son varias las iniciativas en favor de la integración estratégica entre ambos países de cara al Asia Pacífico: el corredor bioceánico, la modernización de la Interoceánica y las conexiones hacia el Puerto de Chancay, entre otras. Esas inversiones requieren estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.