Locos de (des)amor, por María Alejandra Campos

Hay un chiste circulando en redes sociales que creo representa bastante bien el ambiente de incertidumbre que vive el gobierno por estos días:

“A PPK le dicen Semana Santa. No saben si cae en marzo o en abril”.

Luego del intento frustrado de vacancia del año pasado, se creía imposible que otra iniciativa de este tipo prosperase en el corto plazo, pero si algo nos ha enseñado la novela Perú en este gobierno es que cualquier cosa puede pasar. Hoy se escuchan cada vez más fuerte los susurros que dicen “vacancia”, “renuncia”, “Vizcarra”.

Esta semana, la primera ministra Mercedes Aráoz tomó nota del in crescendo del coro y quiso poner paños fríos a la situación diciendo que “sería una locura que se tumben el mandato del presidente Kuczynski”. Sin embargo, según la última encuesta de Ipsos-El Comercio, 54% de peruanos se empeña en apoyar la renuncia del mandatario.

¿Quiénes son estos orates que amenazan la estabilidad del país? ¿Es solo un grupo de abigeos o existen bolsones sociales donde se concentra el descontento? Suponiendo que se trate del segundo caso, los candidatos son diversos. En lo que va de su gobierno PPK ha perdido legitimidad entre el antifujimorismo, pero también entre el keikismo. Nunca logró que el NSE D/E lo apoye, y una proporción importante de sus votantes de segunda vuelta hoy lo desaprueba.

Sin duda, los principales sospechosos son los antifujimoristas. El despecho luego de la traición del indulto justificaría sus ansias de ver a quien llevaron al poder lejos de Palacio. Si el antifujimorismo se define como el porcentaje de la población que desaprueba tanto a Keiko como a Kenji Fujimori, la encuesta muestra que actualmente el 47% entra en esta categoría.

Sin embargo, la proporción de antifujimoristas que quiere que Kuczynski renuncie es apenas mayor que en el resto de la población: 56% y 52% respectivamente. Son parte del problema, pero no bastan para explicarlo.

¿Tal vez los keikistas, molestos porque no es su candidata la que gobierna? En parte. El 58% de los que aprueban a Keiko Fujimori cree que PPK debe renunciar, mientras que el 53% de los que la desaprueban opina lo mismo. Nuevamente, solo una ligera diferencia.

El NSE D/E tiene mucho menos interés en que Kuczynski continúe en el cargo que el resto de niveles socioeconómicos. No logró conquistarlos en campaña y no ha podido implementar políticas relevantes para este segmento hasta el momento. Es por ello que en el NSE D/E la proporción que pide la renuncia del presidente es 15 puntos porcentuales más alta que en el NSE A/B: 58% frente a 43%.

La buena noticia es que, entre los que declaran haber votado por Kuczynski en la segunda vuelta del 2016, la mayoría quiere que culmine su gobierno en el 2021. Sin embargo, el 43% opina que debería renunciar ahora. Es un porcentaje menor que el promedio, pero es sumamente preocupante para el gobierno no contar con un respaldo fuerte ni siquiera entre los que los eligieron.

Si bien existen varios grupos en los que la probabilidad de querer que PPK renuncie es mayor, no he encontrado ninguno que sea el abanderado de la causa. Sin embargo, tampoco hay un segmento fuerte que lo defienda. La mayoría de personas que declara estar en contra de la renuncia o vacancia del presidente desaprueba su gestión. Es decir, si bien no presionan para sacarlo, es poco probable que se movilicen en caso esto ocurra.