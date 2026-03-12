El Comercio
Proteger mejor también significa resolver oportunamente

“Cuando un problema se resuelve rápidamente, quien realmente se beneficia es el consumidor”.

    Jaime Graña Belmont
    Por

    Gerente General de Asociación Automotriz del Perú

    "¿Nuestro sistema de protección al consumidor incentiva suficientemente las soluciones tempranas en beneficio del consumidor?" (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)
    "¿Nuestro sistema de protección al consumidor incentiva suficientemente las soluciones tempranas en beneficio del consumidor?" (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)

    El 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, nos invita a reflexionar sobre los avances en la protección de los consumidores y sobre los nuevos desafíos que plantea un mercado cada vez más tecnológico.

