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Que el bus siga circulando

“No está mal actuar sin esperar el desenlace penal frente a las economías ilegales. La pregunta es si la autonomía terminará castigando la propiedad de quien desarrolla una actividad lícita por un hecho incidental ajeno a un control razonable”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Hace dos años advertí en este espacio que la extinción de dominio, una valiosa herramienta concebida para quitarles a los delincuentes los bienes con los que sostienen negocios, como la minería ilegal, podía volverse fuente de arbitrariedad contra actividades formales, como la pesca o el transporte de carga. El problema era la desproporción entre el hecho investigado y la pérdida del bien.

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