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¿Qué es ser “primer ministro” en el Perú?

“La función del mal llamado ‘primer ministro’ o la mal llamada ‘primera ministra’ en el Perú ya no es lo que era”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Si hasta hace poco el mal llamado “primer ministro” podía ser visto como el segundo a bordo de la nave del poder en el Perú, el presidente José María Balcázar lo ha reducido prácticamente a la nada.

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