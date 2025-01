"Los latinoamericanos esperamos que su segundo y último mandato sea expresión de un gobierno estructurado y cohesionado en política exterior".

No tenemos recuerdo de que el acceso al gobierno de un presidente electo de EE.UU. haya concitado tanta expectativa y ansiedad como el de Donald Trump, no solo por su particular temperamento, sino por el poder que acumula y expande gracias al masivo apoyo popular, la preeminencia del Partido Republicano en ambas cámaras legislativas y una cómoda mayoría en la Corte Suprema.

Los latinoamericanos esperamos que su segundo y último mandato sea expresión de un gobierno estructurado y cohesionado en política exterior, una línea de mando coordinada entre el Departamento de Estado y las otras instancias que ejercen como actores fundamentales en la acción exterior hacia nuestra región. Durante su primera administración, Trump tomó la iniciativa respecto de Cuba y Venezuela, revocando ciertas concesiones del gobierno de Barack Obama a ambas dictaduras. En el caso de Venezuela, la inicial presión fue cediendo en parte por la necesidad de contar con el petróleo. Consideramos fundamental que se persista en una presión clara y contundente contra las tres tiranías existentes en la región, todas ellas opresoras y causantes de masivos éxodos de sus ciudadanos en la búsqueda de libertad y oportunidades de trabajo.

Afortunadamente, el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, es buen conocedor de esta realidad y ya tendrá el esbozo de una estrategia que los países democráticos habremos de acompañar.

Vemos necesaria una mayor presencia de EE.UU. en el Perú. Tenemos una sólida, estable y creciente relación con los EE.UU. en el marco de una asociación estratégica en la que compartimos valores y principios comunes. Corresponde, ahora, potenciarla y darle mayor contenido.

EE.UU. cuenta con la US International Development Finance Corporation (DFC), precisamente diseñada durante el primer gobierno de Trump al ampliar las capacidades del OPIC. La DFC deberá activar la promoción de inversiones hacia el Perú, utilizando la experiencia de las empresas estadounidenses afincadas en nuestro país y de la mano de empresarios peruanos deseosos de desarrollar las múltiples oportunidades de negocios que ofrece el Perú.