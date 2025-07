¿Qué harías tú si fueras presidente?

Ha sido, objetivamente, una semana convulsa: protestas y bloqueos de carreteras por parte de los mineros informales, el intento de aprobar la ley MAPE, algún congresista dejando el micro abierto con el partido de fondo... en fin. Nada tan inusual en el Perú. Cada cierto tiempo, lo latente se incendia y, por un momento, deja al descubierto las fisuras estructurales del país. Al cabo de unos días, por lo general, podemos volver a nuestro estado habitual de ignorarlas.

Pero esta semana (en la forma más que en el fondo) ha sido distinta, porque el país se sacudió cuando faltan nueve meses para elegir presidente. Sí, nueve meses es mucho tiempo en política, pero también es tiempo suficiente para que empecemos a mirar a los que quieren el poder y preguntarles qué harían si lo tuvieran.

Como en todo, hay excepciones. Pero esperaba ver más propuestas concretas por parte de futuros candidatos. Específicamente sobre cómo abordarían un problema como el de la minería ilegal, que requiere soluciones con raíces profundas. Yo sé que no son las propuestas rigurosas las que ganan elecciones, pero hoy funcionan para ir midiendo quién está en serio y quién solo está tanteando el terreno. Digo yo: si alguien quiere estar probándose la banda presidencial dentro de un año, hoy ya debería tener una idea seria de cómo enfrentaría los problemas de fondo, que no tienen planes de irse a ningún lado.

Los peruanos ya no queremos mirar al gobierno cuando hay una crisis. Mejor dicho: no es que antes hayamos querido, pero estamos en un punto temporal en el que podemos elegir mirar también a los que no son gobierno pero aspiran serlo. Si tienen buenas ideas, quizás es momento de que las vayan compartiendo.

Ya vendrán los ‘jingles’ y las fotos inspiradoras, pero este momento –todavía desordenado– va revelando de qué están hechos los que quieren el poder. Unos ya tienen claridad en sus propuestas, otros estarán esperando el momento ideal y varios, quizás, no tengan mucho que decir. Pero ¿no tiene todo el sentido del mundo empezar por preguntarles: ‘Qué harías tú si fueras presidente’ antes de hacer a alguien presidente? Van a tener que responder igual. ¿Por qué no empezar de una vez?

Yo no quiero saber si van a ganar (¡como si fuera posible saberlo!). Lo que quiero saber es si tienen algo que valga la pena llevar al poder.