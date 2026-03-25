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Reformas peligrosas

“Esta es la irresponsabilidad de la actual clase política, que legisla sin un elemental conocimiento de nuestra historia e instituciones”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Toda reforma debe tener como base el acuerdo político para que la discusión sea ordenada y con norte. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Toda reforma debe tener como base el acuerdo político para que la discusión sea ordenada y con norte. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El artículo 185 de la Constitución establece que el escrutinio de votos de toda clase de elecciones se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio; precisando a continuación que solo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.