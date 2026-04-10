El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Elecciones y reforma de la justicia

“Repensar la justicia ‘sin’ los jueces o ‘sólo’ de jueces no funciona”.

    Helder Domínguez Haro
    Por

    Vicepresidente del Tribunal Constitucional

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “Una transformación judicial sin asignación presupuestal suficiente y sin intencionalidad política para hacerlo termina siendo hueca” (Ilustración: Giovanni Tazza)
    “Una transformación judicial sin asignación presupuestal suficiente y sin intencionalidad política para hacerlo termina siendo hueca” (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Sobre los procesos de reforma del sistema de la justicia se ha dicho mucho año tras año en un marco de vicisitudes y turbulencias de nuestra vida republicana. La agitada historia reciente nos da cuenta de que desde 1960 a la fecha se han creado un poco más de 16 comisiones de reforma de todos los niveles para abordar tan espinoso tema. El Perú vive haciendo y deshaciendo comisiones de tiempo en tiempo, como ha ocurrido con el número de constituciones políticas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.