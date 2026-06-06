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Riesgo catastrófico

“¿Qué medidas han tomado aquellas personas o instituciones a las que ahora atemoriza ese riesgo?”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En vísperas de una segunda vuelta presidencial en el Perú, es frecuente escuchar, de un sector de la opinión pública, que si gana la elección tal candidato, el país se va por el despeñadero. Y el bando opuesto previsiblemente dirá lo mismo pero en sentido inverso. Es decir, sea que uno escuche más a un lado o al otro, en cualquier caso se siente como si el Perú estuviera al borde del abismo.

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