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Si no es ahora, ¿cuándo?

“Pero en vez de proporcionar información que permita afinar detalles, la filtración parecía haber dejado al gobierno en offside”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Maria Paula

    El destino de las facultades delegadas por el Ejecutivo parece despejarse. Tanto la presidenta, Keiko Fujimori, como el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, han anunciado que el pedido se oficializará esta semana.

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