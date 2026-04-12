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¿Timba política o deber ciudadano?

“Lo que realmente preocupa, y además indigna, es cuánto más puede resistir un país con un enorme potencial económico, pero con tan escasa ética de parte de los políticos”.

    Carmen McEvoy
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    Historiadora

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú es un país extraordinario, aunque con hábitos atávicos, entre ellos el de jugarse, a los dados, su futuro un día sí y el otro también. Ese pasado timbero incorporado en nuestro ADN político por los señores de la guerra, quienes, vale recordarlo, diseñaron a balazo limpio pero también mediante ‘fake news’ (la niebla de la guerra) nuestro caótico modelo electoral, sigue vigente. He señalado en múltiples ocasiones que el Estado Peruano viene implosionando y, si no hacemos algo al respecto, la debacle nos espera a la vuelta de la esquina. Más aún, luego de observar el panorama electoral, con 35 candidatos luego de una retahíla de vacancias presidenciales exprés, ¿será posible afirmar que nos encontramos al final de un ciclo político, o esta historia, como los culebrones del escribidor Pedro Camacho de “La tía Julia y el escribidor”, tiene nuevos ‘cliffhangers’ por padecer? Porque al final, lo que realmente preocupa, y además indigna, es cuánto más puede resistir un país con un enorme potencial económico, pero con tan escasa ética de parte de los políticos de pacotilla que nos siguen arrastrando a un abismo eterno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.