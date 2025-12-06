En el Semáforo de este sábado 6 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Asociación Civil Transparencia oficializó el Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, suscrito por más de 50 organizaciones incluido El Comercio, para fortalecer la observación electoral del 2026. Segundo, se lanzó “40 años Perú Runners”, libro que recopila la historia del running en Perú con textos e imágenes inéditas, disponible en tienda.perurunners.com. Finalmente, en el presupuesto 2026 de S/257.562 millones, el gasto en planilla y obligaciones sociales representa el 36%, aumentando desde 29% en 2019, mientras el Congreso incrementó su presupuesto institucional 26%.

🟢 Promueven pacto de observación democrática de las elecciones

En un acto público, la Asociación Civil Transparencia oficializó la firma del Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, un documento que más de 50 organizaciones han suscrito, incluido El Comercio. El objetivo es fortalecer la observación electoral para el proceso del 2026. Además de medios, se han adherido gremios, universidades, el Consejo Interreligioso del Perú, IPAE Acción Empresarial, entre otros.

🟢Las historias del running en el Perú

En un evento que contó con invitados especiales, se lanzó “40 años Perú Runners”, el libro que desarrolla la historia y el presente y futuro del running en nuestro país. Esta obra, que se elaboró junto con El Comercio, recopila textos e imágenes inéditas del deporte. A la presentación, realizada en la sede histórica del Diario, asistieron grandes atletas peruanos como Evelyn Inga, Thalía Valdivia, Walter Nina y Frank Luján. La obra ya está a la venta en tienda.perurunners.com.

🔴El gran gasto en planilla y obligaciones sociales en el presupuesto 2026

En el presupuesto público del 2026, de S/257.562 millones, el gasto destinado al pago de personal y obligaciones sociales representa el 36% del total, cuando en el 2019 era de 29%. Esto quiere decir que la planilla pública se sigue extendiendo en perjuicio de la inversión, tan necesaria en nuestro país. Además, el Congreso, que aprueba dicha ley, es la entidad estatal que más elevó su presupuesto institucional, de S/1.735 millones. Entre el 2025 y el 2026, este creció 26%.