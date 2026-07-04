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Un aniversario al estilo Trump, por Gisella López

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Estados Unidos debía llegar a la celebración de sus 250 años sacando a relucir su condición de primera potencia mundial, haciendo gala de su poder económico, político y militar y como estandarte del llamado ‘soft-power’. Sin embargo, el aniversario de su independencia lo encuentra aún empantanado en una guerra, alejado de sus históricos aliados, menos influyente y con una sociedad completamente dividida en torno a una persona: Donald Trump.

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