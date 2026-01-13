En el Semáforo de este lunes 12 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el importante triunfo de Gonzalo Bueno en el Australian Open. Segundo, una nueva versión en la historia de Alfonso López Chau. Finalmente, los candidatos con antecedentes por corrupción.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN GRAN TRIUNFO PARA GONZALO BUENO

Este domingo nuestra segunda raqueta nacional, Gonzalo Bueno, hizo su debut exitoso en un partido de Grand Slam. Acompañado por la bandera peruana y gritos de aliento en las tribunas, Gonza necesitó apenas un poco menos de hora y media para cerrar un triunfo importantísimo en el primer major del año, el Australian Open. Con esta victoria, Gonza avanzó a la segunda ronda de la etapa de qualy y espera por su siguiente rival: el francés Pierre-Hugues Herbert. ¡Vamos, Gonza!

🔴NUEVA VERSIÓN

El candidato presidencial Alfonso López Chau ofreció una nueva versión sobre su detención en 1970, al decir que fue arrestado porque las autoridades los confundieron con ladrones. Aseguró que él y otros jóvenes fueron identificados luego por su militancia política estudiantil, lo que complicó su situación y llevó a su encarcelamiento durante la dictadura de Velasco. Su equipo sostiene que no tiene sentencia judicial y que su detención fue por persecución política. Circula un documento que lo vincula con asalto y robo, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada.

🔴CANDIDATOS CON ANTECEDENTES

El Comercio reveló que casi 20 candidatos al Congreso bicameral en las elecciones 2026 registran antecedentes por corrupción, especialmente condenas por peculado, según sus hojas de vida en la plataforma del JNE. Entre ellos figura el candidato presidencial Mario Vizcarra, cuyo caso ya fue objeto de tachas y cuestionamientos, y cuya candidatura al Senado fue declarada improcedente debido a su condena por peculado. Expertos sostienen que los jurados debieron excluir a estos aspirantes por ley para proteger la probidad pública.