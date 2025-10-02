En el Semáforo de este jueves 2 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, un importante reconocimiento para este Diario. Segundo, una protesta de pescadores artesanales paraliza la costa del Perú. Finalmente, amenazas dentro del cuerpo de la PNP.

🟢UN IMPORTANTE RECONOCIMIENTO

El Instituto de Prensa y Sociedad en alianza con el Programa de las Naciones Unidas en el Perú premió a El Comercio por su investigación periodística denominada “De sobrevivientes a lideresas: mujeres awajún abren caminos hacia un futuro libre de violencia”. El reportaje realizado por las periodistas Mayté Ciriaco Ruiz y Lorena Obregón Neyra visibiliza con sensibilidad y rigor periodístico el rol de mujeres indígenas que sobreviven a la violencia y se han convertido en lideresas en los conflictos en la Amazonía peruana.





🔴PROTESTA PARALIZA PIURA

La paralización de los pescadores artesanales en protesta contra la cuota de extracción de pota fijada por el Ministerio de la Producción se expandió más allá de Piura y llegó hasta Lima. Este martes, manifestantes bloquearon la Panamericana Sur a la altura del puente de Pucusana, generando caos vehicular y preocupación entre los conductores. La jornada mantiene bloqueadas las principales vías de Paita, Sechura y Catacaos. La tensión continúa mientras más embarcaciones y trabajadores se suman a la protesta, que ya afecta tanto el norte como el centro del país.





