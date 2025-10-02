En el Semáforo de este jueves 2 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, un importante reconocimiento para este Diario. Segundo, una protesta de pescadores artesanales paraliza la costa del Perú. Finalmente, amenazas dentro del cuerpo de la PNP.
🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO
🟢UN IMPORTANTE RECONOCIMIENTO
El Instituto de Prensa y Sociedad en alianza con el Programa de las Naciones Unidas en el Perú premió a El Comercio por su investigación periodística denominada “De sobrevivientes a lideresas: mujeres awajún abren caminos hacia un futuro libre de violencia”. El reportaje realizado por las periodistas Mayté Ciriaco Ruiz y Lorena Obregón Neyra visibiliza con sensibilidad y rigor periodístico el rol de mujeres indígenas que sobreviven a la violencia y se han convertido en lideresas en los conflictos en la Amazonía peruana.
🔴PROTESTA PARALIZA PIURA
La paralización de los pescadores artesanales en protesta contra la cuota de extracción de pota fijada por el Ministerio de la Producción se expandió más allá de Piura y llegó hasta Lima. Este martes, manifestantes bloquearon la Panamericana Sur a la altura del puente de Pucusana, generando caos vehicular y preocupación entre los conductores. La jornada mantiene bloqueadas las principales vías de Paita, Sechura y Catacaos. La tensión continúa mientras más embarcaciones y trabajadores se suman a la protesta, que ya afecta tanto el norte como el centro del país.
🔴PELIGRO DENTRO DE LA PNP
El crimen sigue infiltrándose. Esta vez, el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, denunció que malos elementos de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarían operando junto con un grupo de traficantes de terrenos para invadir la playa La Chira, ubicada al sur de Lima. El alcalde dijo que sufre amenazas de muerte por parte de criminales, quienes incluso le dejaron un arreglo fúnebre en la puerta de su vivienda y en la de su padre.