El nuevo ‘prosor’

Vicente Alanoca, el nuevo candidato de Nuevo Perú, es un maestro puneño, que también afirma ser campesino, y miembro de un pueblo originario (aimara), y cuya apuesta es clara: convertirse en el candidato del sur (hay un patrón común que muestra que el sur, casi todo el Ande y la selva norte tienden a votar por el mismo candidato, sobre todo en segunda vuelta).

Hablamos del candidato que muchas veces ha pasado a segunda vuelta y logrado ganar el balotaje (Toledo, Humala, Castillo), apelando al factor identitario y a la promesa de refundar el país, una misión que se les facilita “gracias” a la fragmentación del voto de la derecha y el antifujimorismo. ¿Será este nuevo profesor ese candidato?

Alanoca azuza como gran transformación la bandera de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente en la que estén representados los pueblos originarios, pide luchar contra las grandes empresas transnacionales que han adquirido soberanía sobre nuestros recursos, explotan a la población, no pagan impuestos, y ponen y sacan ministros, afirma que Boluarte es una dictadora, pero balbucea para responder si Venezuela es o no una dictadura, etc.

La propuesta de cambiar la Constitución hay que tomarla con seriedad. Fíjense, si bien el 43% prefiere ir corrigiendo la Constitución vigente o mantenerla como está, y el 25% no tiene una opinión formada, el 29% afirma que es necesario cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente (Ipsos). Y estos electores –en gran parte– apoyarán al “candidato del sur”, números que al menos alcanzan para pasar a segunda vuelta en el Perú.

La asamblea plurinacional de Alanoca se parece a la chilena, donde se creó la Convención Constitucional (2020-2022), para la cual una parte fue elegida solo por quienes se autodeclaraban indígenas en cada pueblo. Al final, este proyecto y el del 2023 no fueron aprobados en referéndum, porque eran muy de izquierdas o de derechas, sin posiciones moderadas consensuadas.

Por ejemplo, en cuanto se refiere a la plurinacionalidad y autonomías indígenas, la opinión pública no apoyó la iniciativa de múltiples sistemas de justicia y autonomías territoriales, por temor a divisiones y falta de igualdad ante la ley.

De otro lado, al ser preguntado por otras propuestas, ¡Alanoca solo menciona medidas que pueden gestionarse ya con la actual Constitución! Por ejemplo, promover la inversión privada con impacto social, diversificarla, formalizar puestos de trabajo, invertir en infraestructura para incluir a más peruanos en el sistema, innovación para las pymes y un banco de desarrollo para las pymes. También habla de luchar contra la inseguridad, mejorar el acceso a la salud, la educación y las jubilaciones. Nada que requiera borrón y cuenta nueva.

Sobre las Constituciones, debemos recordar que en el mundo las Constituciones de los países más desarrollados tienden a ser estables. Por ejemplo, Estados Unidos la aprobó en 1787 y desde entonces ha tenido 27 enmiendas; en Alemania se aprobó en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha pasado por más de 60 enmiendas; y España la aprobó en 1978 y ha sido objeto de solo tres modificaciones desde su entrada en vigor.

La legitimidad de las Constituciones está relacionada con su origen y con su aplicación, pero empezar de cero so pretexto de que estén representados los pueblos originarios nos arriesga a que se pongan sobre la mesa ideas radicales de izquierda y también de derecha (ojo con esto último), que no mejorarán la calidad de vida de las personas, ni tampoco la de los pueblos originarios.

La realidad no cambia mágicamente por cambiar las leyes, y más importante que cambiar los cimientos institucionales, es gestionar sin corrupción, descentralizada y eficientemente el presupuesto público que ya existe, para satisfacer las necesidades –entre otros– de los pueblos originarios.