Alberto Quintanilla, excongresista y parte de la plancha presidencial que fue respaldada por mayoría en la alianza Venceremos, cuestionó a Vicente Alanoca por haber criticado el proceso de elección interna luego que perdiera como precandidato a la presidencia contra Ronald Atencio.

“Son expresiones totalmente duras, yo espero que se rectifique Vicente Alanoca, o que dé una explicación de por qué se ha sentido así. Yo no le encuentro explicación”, dijo este lunes a RPP.

Este fin de semana, la alianza Venceremos, integrada por los partidos Voces del Pueblo encabezado por el preso Guillermo Bermejo, Nuevo Perú y otras cuatro agrupaciones, eligieron la plancha presidencial de Ronald Atencio en lugar de la que encabezó Vicente Alanoca.

Ante esto, Alanoca dijo que se impuso su contrincante en las internas en una decisión “clásica, racista y odiosa”.

Quintanilla advirtió que el proceso interno de elecciones primarias por delegados fue democrático y que sus resultados deben ser respetados.

“Creo que perder democráticamente una elección, votación, no nos debe llevar a contar una explicación tan simple y perjudicial para la propia organización Venceremos”, resaltó.

El exparlamentario reconoció que, además de Voces del Pueblo y Nuevo Perú, se invitó a otras cuatro agrupaciones: Unidad Popular liderada por Duberlí Rodríguez, el partido comunista Patria Roja, así como Dignidad Nacional y, por último, Humanismo Andino. Aunque dijo desconocer el sentido de sus votos, mencionó que sin estas participaciones podría haberse registrado un empate.

“Los periodistas e invitados que han estado presentes en esta asamblea de delegados no han manifestado ninguna expresión de discriminación alguna, mucho menos de racismo”, reiteró Quintanilla.