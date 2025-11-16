La alianza electoral Venceremos confirmó este fin de semana la designación del abogado Ronald Atencio como su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026.

La decisión se dio tras un proceso de selección interna, realizado el sábado. Esto de cara a las elecciones internas oficiales por la modalidad de delegdos, que serán el 7 de diciembre, tal como establece el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Sabemos que este camino de seguir construyendo la alianza va a seguir siendo un camino duro y difícil, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr. De nuestra parte va a seguir existiendo el desprendimiento necesario para lograr construir esta alianza electoral. Tenemos que tener en claro que el enemigo no se encuentra acá, el rival se encuentra afuera y es la derecha peruana, el sistema neoliberal que nos han impuesto y las brechas sociales que debemos abolir ”, dijo Atencio este domingo durante su presentación.

Ronald Atencio será el candidato presidencial de Venceremos tras vencer a Vicente Alanoca en proceso interno. (Foto: Ronald Atencio)

Atencio ocupa ahora el lugar que inicialmente correspondía a su representante, el excongresista Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.

El hoy candidato fue defensor legal del sentenciado durante ese proceso y, en ese contexto, sumió el liderazgo de la plancha presidencial de Voces del Pueblo, partido que integra la alianza Venceremos junto a Nuevo Perú.

Lista 1 superó a la de Vicente Alanoca

Durante la jornada del sábado, la lista 1, encabezada por Atencio, se impuso frente a la lista 2, liderada por el antropólogo puneño-aimara Vicente Alanoca, representante de Nuevo Perú.

Conocida la decisión, Vicente Alanoca realizó una publicación en Facebook donde agredeció a quienes apoyaron su precandidatura, pero denuncióq que “se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política”

El reemplazo de Bermejo

Atencio llega a la candidatura presidencial tras reemplazar oficialmente a Guillermo Bermejo en la plancha de Voces del Pueblo. Junto a él integran la fórmula Elena Rivera y Alberto Quintanilla, quienes competirán como parte de la propuesta que representará a Venceremos en los comicios de 2026.