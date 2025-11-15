El presidente de la república, José Jerí, restó importancia a las críticas a su gestión y tras asegurar que no va a postular a nada, afirmó que su gobierno culminará el 28 de julio del 2026, fecha en la que entregará el mando al nuevo jefe de Estado electo.

Desde Junín, siguiendo con la gira por regiones que anunció esta semana, señaló que no es el “enemigo político” y que su intención es trabajar el tiempo que queda de su gestión para dejar encaminadas las cosas al nuevo gobierno.

“Este gobierno es para todos, para quienes están a favor como para quienes no. Yo invito a esas voces críticas a que las trasladen en propuestas. Dejemos de ponernos etiquetas y trabajemos juntos. Este gobierno se va el [28] de julio del 2026. Yo no voy a postular a nada. Yo no soy el enemigo político”, expresó.

“Lo que tenemos que hacer como peruanos, como patriotas es trabajar el tiempo que queda de esta gestión para dejar encaminadas las cosas. Ese debe ser el objetivo, y así vamos a ir caminando de la mano”, agregó.

Jerí Oré remarcó que respecto a las “voces críticas”, en su caso son “incentivos para mejorar” porque al ser un gobierno de transición, tiene “menos tiempo, pero más compromiso”.

“Tenemos que ser más asertivos y cometer menos errores. Ese es el reto de la gestión […] y a mí me encantan los retos. Así que, quienes me critican, que lo sigan haciendo, porque es la energía que me va a dar para seguir levantándome más temprano", indicó.

El mandatario también enfatizó que fue su “decisión política” entrar en contacto directo con la población de diferentes regiones del país, escuchar sus demandas y “caminar” con ellos.

“Si uno gobierna un país desde el escritorio, jamás va a poder entender el real problema, la real necesidad: si el hospital funciona, si la posta funciona, si los vehículos policiales están con mantenimiento, circulando; si hace falta un puente, la pista, el colegio”, aseveró.

“Solamente viajando, interactuando es cuando se van a hacer las mejores cosas, y no me arrepiento de la decisión que se tomó, de visitar todas las regiones de nuestro país. Un gobierno de transición es un gobierno de corta duración, pero somos la transición para el futuro. Eso es lo que queremos ser y eso es lo que vamos a construir”, sentenció.