La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República evaluará este lunes 17 de noviembre, en su Sétima Sesión Ordinaria, la denuncia de oficio contra la congresista Ariana Orué (Podemos Perú) por una presunta inconducta vinculada a trabajadores de su despacho.

La sesión está programada para el lunes 17 de noviembre de 2025 a las 16:00 horas, y se llevará a cabo en la Sala “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo.

La denuncia de oficio se sustenta en revelaciones que implican a la congresista de Podemos Perú en el uso de recursos públicos, específicamente de funcionarios de su despacho.

El informe periodístico difundido el domingo por Cuarto Poder señaló que Orué usó a su coordinador parlamentario, Alex Paredes, como chofer para trasladarse a su gimnasio personal.

Sobre la situación de Paredes, quien percibe un sueldo de S/ 3,600 mensuales, la congresista Orué afirmó que los traslados ocurrieron “solo un par de veces” y que fue “fuera del horario laboral”, pese a que ocurrieron en la mañana de un día de pleno.

Otro cuestionamiento es por la contratación de Renzo Nicolás Basurco como Asesor II, con un sueldo de más de S/ 10 mil mensuales, a pesar de, según el dominical, no contar con experiencia previa en el Estado y actualmente se encuentra comprometido con su hermana.

Basurco figura como socio de la hermana de la parlamentaria, Shirley Orué, en una empresa dedicada a eventos, marketing y publicidad.

Dentro de la agenda de la misma sesión ordinaria, la Comisión de Ética tiene previsto evaluar el rechazo de plano en el Expediente N.º 236-2025-2026/CEP-CR contra las congresistas Ruth Luque Ibarra, Flor Pablo Medina y Susel Ana María Paredes Piqué.

Asimismo, se verá un Informe de Calificación en la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela y se realizará una audiencia en los expedientes acumulados contra el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas.