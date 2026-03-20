Votar sin errores

La democracia atraviesa un momento de alerta en el ámbito mundial. El informe “Global State of Democracy 2025”, de IDEA Internacional, advierte que el mundo acumula ya nueve años consecutivos de retrocesos democráticos, deterioro que no se expresa únicamente en la erosión de instituciones o en tensiones entre poderes del Estado. También se manifiesta en algo más cercano: la experiencia concreta del ciudadano al momento de votar.

En el Perú, la confianza en la democracia o en las elecciones no puede darse por sentada ni imponerse por una ley. Se construye en cada interacción en el marco de un proceso electoral y se expresa, en última instancia, en ese instante decisivo en que una persona enfrenta la cédula de votación.

Ese momento ocurre hoy en un contexto desafiante. A pesar de su alto nivel de profesionalización e integridad, el 73,5% de la ciudadanía expresa desconfianza en las instituciones electorales. A ello se suma un ecosistema informativo dominado por redes sociales, donde plataformas como TikTok son fuente principal de información (y desinformación). En paralelo, el proceso electoral presenta niveles inéditos de complejidad: una cédula con cinco columnas y hasta 36 partidos. Este escenario incrementa la probabilidad de error y el riesgo de votos nulos. A esto se añade la gran presión operativa sobre los miembros de mesa, quienes enfrentarán jornadas extensas en condiciones exigentes.

Frente a este panorama, es indispensable sumar esfuerzos por ayudar a la ciudadanía a familiarizarse con la elección. En alianza con El Comercio, IDEA Internacional ha desarrollado un simulador de voto que permite entrenarse con la cédula. Esta herramienta ofrece una experiencia práctica para entender el diseño de la cédula, ensayar el voto y reconocer posibles errores antes de acudir a las urnas.

En sus primeros días de uso, el simulador ha registrado más de 4.500 votos, de los cuales cerca del 30% han resultado nulos. Regiones como Ucayali, Cajamarca y Pasco muestran los mayores porcentajes. Estos datos evidencian una brecha de familiarización con la cédula y, al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad para actuar.

El simulador de votos se está desplegando en Lima y regiones a través de talleres y acciones dirigidas especialmente a jóvenes. Pero un impacto más amplio de estos esfuerzos dependerá de que muchos nos sumemos. Si usted, estimado lector, estimada lectora, tiene oportunidad de ayudar a otra persona a entender mejor la dinámica de votación, estará contribuyendo con el fortalecimiento de nuestra débil democracia. Garantizar que cada persona sepa cómo votar es clave. La legitimidad electoral no depende solo de reglas claras, sino de ciudadanos capaces de ejercer su derecho con confianza.