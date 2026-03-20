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Votar sin errores

“Garantizar que cada persona sepa cómo votar es clave. La legitimidad electoral no depende solo de reglas claras, sino de ciudadanos capaces de ejercer su derecho con confianza”.

    Percy Medina
    Por

    Jefe en Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)

    pmedina@comercio.com.pe

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    "Es indispensable sumar esfuerzos por ayudar a la ciudadanía a familiarizarse con la elección". (Imagen: Lourdes Loli | El Comercio)
    "Es indispensable sumar esfuerzos por ayudar a la ciudadanía a familiarizarse con la elección". (Imagen: Lourdes Loli | El Comercio)

    La democracia atraviesa un momento de alerta en el ámbito mundial. El informe “Global State of Democracy 2025”, de IDEA Internacional, advierte que el mundo acumula ya nueve años consecutivos de retrocesos democráticos, deterioro que no se expresa únicamente en la erosión de instituciones o en tensiones entre poderes del Estado. También se manifiesta en algo más cercano: la experiencia concreta del ciudadano al momento de votar.

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