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Voto a voto

“En una elección tan arduamente disputada, es urgente que la investigación sobre el descalabro del domingo 12 se conozca”.

    Diana Seminario
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El voto es la máxima expresión ciudadana porque nos da la oportunidad y el derecho de elegir a nuestras autoridades, a las personas que de alguna u otra manera afectarán nuestro presente y futuro.

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