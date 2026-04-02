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Voto rural

“Todos los departamentos del país tienen población rural, lo que genera una dispersión geográfica que complejiza su abordaje”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    Voto de zona rural definirá elecciones
    Voto de zona rural definirá elecciones

    Los resultados de la última encuesta y simulacro de Datum ponen en evidencia la diferencia del comportamiento electoral en el voto rural. El nivel de indecisión en estas zonas es cuatro puntos superior al promedio nacional, lo que ya marca una primera diferencia relevante. Pero, más allá de la cifra, lo que importa es entender por qué ocurre.

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