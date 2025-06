Este Diario está convencido de que una de las claves para el desarrollo nacional está en la mejora progresiva de la gestión municipal. Por ello ha puesto, desde hace varios años, especial atención en la calidad de los servicios edilicios y en las voces de los vecinos. De ahí, por ejemplo, las 23 audiencias vecinales en Lima y Callao que hemos llevado a cabo. En ese marco, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, no es el primero ni será el último alcalde cuya administración –con aciertos y errores– será cubierta por El Comercio, pero sí es de los pocos que han mostrado niveles sobresalientes de soberbia, prepotencia e hipocresía.

En una alocución reciente, el jefe edilicio acusó a este Diario y a sus periodistas de recibir dinero a cambio de tener una postura crítica a su trabajo. “Mermeleros”, nos llamó. La imputación, falsa, por supuesto, la lanzó sin evidencia alguna. Ni siquiera pudo construir un caso medianamente razonable que lo llevara a tal conclusión. Sus motivos fueron tanto más pueriles: no le gustó la cobertura que esta redacción ha tenido de su administración.

A nosotros también nos gustaría tener mejores noticias sobre Miraflores. Es, después de todo, el segundo distrito del país con mayor número de suscriptores para este Diario, lo que hace merecedor de mayor cobertura. Pero difícilmente pueda ser responsabilidad de nuestros periodistas que la construcción del puente que unirá su distrito con Barranco haya estado plagada de postergaciones, incumplimientos y hasta con un desnivel. Tampoco que la puesta en marcha de su prometido teleférico se haya atrasado innumerables veces. Desde la imprenta no planeamos el desastre que ha sido la “mejora” de las avenidas Comandante Espinar y la calle Bolognesi. Ningún editor junta firmas para su revocatoria. Y si no le gustaron las respuestas que dio a la reciente entrevista que le concedimos, ya sabe a quién culpar.

Quienes nos leen saben bien que intentamos siempre mantener una cobertura seria y objetiva. Al margen de su alcalde, sobre Miraflores hemos publicado varias notas que recogen las versiones directas de la municipalidad sobre distintos temas, y también resaltado iniciativas positivas. Pero faltaríamos a nuestros lectores, a quienes nos debemos, si no reportamos con hechos verificables sobre los niveles de incompetencia a los que llega hoy la Municipalidad de Miraflores. Y, más aún, faltaríamos a nuestro deber cívico si no recordamos que, en democracia, una autoridad hostil que no puede tolerar críticas válidas sobre su gestión simplemente no merece el cargo.