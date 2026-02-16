Inicio
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lluvia de siempre

Deberíamos estar en mucha mejor capacidad de mitigar los efectos de fenómenos naturales por demás conocidos.

    "Con la tecnología y capacidades de construcción y planeación modernas, los fenómenos naturales regulares no tienen por qué ser devastadores y mortales". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Con la tecnología y capacidades de construcción y planeación modernas, los fenómenos naturales regulares no tienen por qué ser devastadores y mortales". Ilustración: Giovanni Tazza

    Editorial

