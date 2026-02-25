El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Improvisación como bandera

La sorpresiva designación de Miralles en la PCM evidencia presiones políticas y una preocupante improvisación en el gobierno.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Denisse Miralles juró ayer como premier y luego lo hicieron los 18 ministros de su gabinete, donde solo cuatro mujeres acompañan a la premier.
    Denisse Miralles juró ayer como premier y luego lo hicieron los 18 ministros de su gabinete, donde solo cuatro mujeres acompañan a la premier.
    / olea

    El anuncio del nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros generó, durante algunos días, una sensación de tranquilidad en medio del caos político que caracteriza esta administración de transición desde su inicio el pasado miércoles 18. Esa tranquilidad, sin embargo, se disipó abruptamente antes de que el economista pudiera siquiera jurar en el cargo. En su lugar, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, asumió inesperadamente la Presidencia del Consejo de Ministros dejando al descubierto un preocupante nivel de improvisación gubernamental en un momento en que el país enfrenta la amenaza concreta de un fenómeno de El Niño costero con consecuencias potencialmente devastadoras.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.