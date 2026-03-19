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Más que arroyo, pantano

“Visto el origen del nombramiento de Balcázar, su umbilical dependencia de la coalición congresal parece coherente”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    ilustración: Composición GEC
    ilustración: Composición GEC

    El reciente cambio en la PCM constituye un hecho inédito en la historia política peruana, pues el aún breve mandato presidencial, en menos de un mes, ha anunciado a tres personas al frente del segundo cargo político más importante del país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.