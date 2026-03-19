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Gobierno fantasma

La reciente crisis ministerial evidencia que el Ejecutivo está a la deriva.

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    El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.
    El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.

    Una presidenta del Consejo de Ministros que dura apenas 21 días en el cargo y que es removida a unas horas de presentarse ante el Parlamento para el voto de investidura es un claro síntoma de crisis en el Ejecutivo. Pero si además semejante crisis se produce en una administración que acaba de empezar y que tiene por responsabilidad asegurar un proceso electoral impecable y en paz para simplemente entregar luego de cinco meses el poder a quien resulte ganador de los comicios, la situación es doblemente alarmante, pues revela que nadie está sosteniendo realmente las riendas del país… Y ese es exactamente el escenario que presenta en estos momentos el gobierno de José Balcázar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.