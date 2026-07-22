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El calvario para llegar a nuestra puerta con el mundo

A 13 meses de la inauguración del nuevo Jorge Chávez, los accesos siguen sin resolverse y deterioran la imagen del país ante el turismo internacional.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    LIMA 04 DE OCTUBRE DE 2024 Ante la próxima apertura de la nueva puerta del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se realizó un recorrido para conocer cómo funciona la nueva ruta y qué tal difícil es el acceso. fotos: joel alonzo/gec
    LIMA 04 DE OCTUBRE DE 2024 Ante la próxima apertura de la nueva puerta del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se realizó un recorrido para conocer cómo funciona la nueva ruta y qué tal difícil es el acceso. fotos: joel alonzo/gec
    / Joel Alonzo

    En junio del año pasado se inauguró, con gran expectativa, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y celebramos con justicia que Lima contara, por fin, con un terminal aéreo a la altura de sus aspiraciones. Ya entonces advertíamos, sin embargo, que la modernización de las pistas y las salas de embarque no bastaba por sí sola: faltaba resolver, además, las vías de acceso, el abastecimiento de combustible y el servicio de Migraciones. Trece meses después, el primero de esos pendientes sigue sin saldarse, y el costo lo pagan a diario miles de pasajeros atrapados en un tráfico que roza lo absurdo.

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