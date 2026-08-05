La nueva vía rápida, denominada Priority Lane, fue implementada por Airport Dimensions en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Foto: Business Empresarial
La nueva vía rápida, denominada Priority Lane, fue implementada por Airport Dimensions en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Foto: Business Empresarial
Por Redacción EC

Priority Pass continúa fortaleciendo su propuesta de valor en Perú con la incorporación de Priority Lane al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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