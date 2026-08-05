Priority Pass continúa fortaleciendo su propuesta de valor en Perú con la incorporación de Priority Lane al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Este nuevo servicio permite a los pasajeros acceder a los filtros de seguridad mediante carriles exclusivos, reduciendo los tiempos de espera y ofreciendo una experiencia aeroportuaria más fluida desde el inicio de su recorrido.

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Este lanzamiento forma parte de la expansión de la red de servicios Fast Track en América Latina y refuerza el compromiso de Priority Pass de seguir ampliando su ecosistema de experiencias aeroportuarias en la región. El servicio ofrece un carril preferencial para pasajeros de vuelos internacionales, reduciendo los tiempos de espera y agilizando uno de los momentos más importantes del recorrido aeroportuario.

Priority Pass explicó que la llegada de este servicio responde a una creciente demanda por experiencias aeroportuarias más eficientes y personalizadas, con la posibilidad de evitar el tiempo regular en filas de los controles de seguridad como un beneficio tangible para viajeros frecuentes, ejecutivos, familias y turistas. En un aeropuerto que movilizó más de 25,5 millones de pasajeros durante 2025, según datos de Lima Airport Partners (LAP).

El acceso al servicio se realiza directamente en el counter de Priority Lane, donde los clientes deberán presentar su membresía para validar el beneficio. Priority Pass señaló que no se requiere reserva previa, permitiendo un acceso rápido y sencillo al carril preferencial.

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De acuerdo con Enrique Seminario, Commercial Market director de Collinson International, la llegada de Priority Lane al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez refleja la estrategia de seguir ampliando la propuesta de valor de Priority Pass en Perú para responder a las nuevas expectativas de los viajeros, quienes valoran cada vez más los servicios que les permiten optimizar su tiempo y disfrutar de un recorrido más fluido.

Con esta incorporación, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se suma a la red de aeropuertos en América Latina que ofrecen Fast Track, ampliando el ecosistema de experiencias aeroportuarias disponible para los viajeros y reforzando el compromiso de Priority Pass de ofrecer soluciones que hagan cada etapa del viaje más ágil, cómoda y conveniente.