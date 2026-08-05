El Gobierno, mediante la Resolución Suprema N° 030-2026-TR, anunció a Evelin Mirella Coloma Cieza como nueva superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Previamente, mediante la Resolución Suprema 029-2026-TR, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Edgar Vallejos Florián quien estuvo al frente de la Sunafil desde el 28 de noviembre del 2025, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas están refrendadas por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por Juan Sheput, ministro de Trabajo.

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Cabe precisar que Sunafil es el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de seguridad y salud en el trabajo.

Además, brinda asesoría técnica, realiza investigaciones y propone la emisión de normas sobre dichas materias.