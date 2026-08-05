La Resolución Suprema está refrendadas por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por Juan Sheput, ministro de Trabajo. (Fuente: El Peruano)
La Resolución Suprema está refrendadas por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por Juan Sheput, ministro de Trabajo. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El Gobierno, mediante la Resolución Suprema N° 030-2026-TR, anunció a Evelin Mirella Coloma Cieza como nueva superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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