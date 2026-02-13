Inicio
·
opinion
·
editorial

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Jerí en la picota

El presidente es el principal responsable por la crisis que pone en suspenso su continuidad en el cargo.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Y si hoy su gobierno atraviesa su peor crisis a escasos cuatro meses de haberse estrenado es, repetimos, responsabilidad suya". Foto: Congreso.
    "Y si hoy su gobierno atraviesa su peor crisis a escasos cuatro meses de haberse estrenado es, repetimos, responsabilidad suya". Foto: Congreso.

    El gobierno de José Jerí enfrenta su momento más crítico. Dos días atrás, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú anunciaron que se plegarán al pedido de otros ocho grupos parlamentarios para convocar a un pleno extraordinario a fin de que se debatan las siete mociones de censura presentadas contra el presidente. APP lo hizo a través de un comunicado en el que mencionó “hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, [y] que son ampliamente conocidos”, mientras que en el caso de Podemos Perú fue el congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez quien dio el anuncio y añadió que le pidió a Jerí que “dé un paso al costado”.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Jerí en la picota
    Editorial

    Jerí en la picota

    Muertes sin pausa
    Editorial

    Muertes sin pausa

    Nuevo rostro, mismas prácticas
    Editorial

    Nuevo rostro, mismas prácticas

    Privilegios en Barbadillo
    Editorial

    Privilegios en Barbadillo