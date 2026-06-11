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La responsabilidad inconclusa de Sánchez 

La comisión especial que presidió gastó más de dos millones de soles y aún no se conocen sus resultados. 

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    El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró a los medios de prensa a su salida de la sede de Unicef en Miraflores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
    El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró a los medios de prensa a su salida de la sede de Unicef en Miraflores. (Foto: César Campos / @photo.gec)

    Si quienes aspiran a la presidencia deben ser evaluados por la seriedad con la que se han desempeñado en sus responsabilidades previas –máxime si estas han sido de naturaleza política–, el candidato Roberto Sánchez tendría que ser reprobado. Como se sabe, en su condición de congresista, él ha presidido la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay y, a pesar de que su compromiso era entregar el informe final el 20 de octubre del 2024, hasta ahora, tras haber concluido su gestión parlamentaria, no se conoce el contenido ni las conclusiones de ese documento. Cabe preguntarse si, en medio de la turbulencia de la campaña, habrá podido cumplir a cabalidad con la función encomendada.

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