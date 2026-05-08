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Unidad y responsabilidad

La derecha tiene la obligación de unirse e impedir que el Perú caiga en manos de un proyecto radical.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    La democracia se defiende con firmeza, pero también con responsabilidad. Una cosa es denunciar las graves irregularidades de la ONPE y la negligencia del JNE en la primera vuelta, y exigir transparencia y garantías para un balotaje limpio, y otra muy distinta es poner en cuestión la legitimidad del voto de miles de peruanos con acusaciones irresponsables y teorías construidas sobre medias verdades. Líderes políticos como Rafael López Aliaga deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros y de la necesidad de unir al electorado de centro y derecha frente a la amenaza de una izquierda radical, retrógrada y profundamente nociva para el país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.