Llamadas como cancha

La insistencia de Acuña por comunicarse con De Soto cuando conformaba su Gabinete es elocuente.

    César Acuña y su apoyo al comunismo.
    César Acuña y su apoyo al comunismo.

    El frustrado presidente del Consejo de Ministros Hernando de Soto ha revelado que durante los días en que estaba negociando con el presidente José Balcázar la conformación del Gabinete que supuestamente iba a encabezar, recibió “dos docenas” de llamadas del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Ha dicho también que no las contestó porque no quería identificarse con lo tradicional, pues hay gente en ese partido “que refleja intereses económicos”. Confrontado con esa información, Acuña ha reconocido que realizó tales llamadas, pero aclaró que lo hizo para felicitarlo por su designación como primer ministro.

