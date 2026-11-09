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Cicatrices del bosque

El avance de las pistas clandestinas en la selva sugiere que –al menos en esas zonas– la guerra contra el crimen organizado no va en buen camino.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La misión más evidente de cualquier Estado operativo es el control de su territorio. Sin embargo, el último informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, publicado ayer, que señala que las mafias del narcotráfico disponen de más de 750 pistas clandestinas en el Perú, sugiere que se está fallando en esa función básica. Según reportes de inteligencia del Ministerio de Defensa, estos espacios ilegales –que reciben aeronaves sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)– proliferan en lugares de producción de cocaína y oro ilegal.

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