El gato y la despensa

Una noticia conocida el martes ha hecho sonar la alarma con relación a la actitud aparentemente complaciente del gobierno de José Jerí hacia la minería informal e ilegal. Nos referimos a la designación de Wilfredo Pedro Portilla Barrera como nuevo director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La razón de tal alarma es que Portilla Barrera fue uno de los más 50.000 excluidos recientemente del Reinfo por no haber cumplido con los requisitos mínimos para permanecer en él. Si consideramos que la dirección a la que ha sido incorporado tiene por objeto proponer y evaluar la política de formalización minera, expedir la normatividad sobre el particular, elaborar indicadores para medir los avances en la lucha contra la minería ilegal y acopiar la información necesaria para los operativos de interdicción, el contrasentido del nombramiento resulta evidente.

Para decirlo en palabras del abogado especialista en materia ambiental César Ipenza, al que este Diario consultó sobre la decisión del gobierno: “¿Cómo se le va a exigir a alguien que cumpla los requisitos cuando quien dirige el proceso de formalización no ha sido siquiera capaz de cumplir las exigencias mínimas?”.Irónicamente, en la resolución ministerial a través de la cual se lo designa para el referido cargo, se señala que Portilla Barrera no se encuentra “incurso en conflictos de intereses reales”.

A la luz de la información aquí consignada, sin embargo, es obvio que eso no pasa de ser una declaración antojadiza. En el 2002, por otra parte, el nuevo director de Formalización Minera postuló a la alcaldía del Caujul (provincia de Oyón, Lima), y en el 2022, tentó una consejería regional por la provincia de Canta, sin tener éxito en ninguno de los dos casos. Lo relevante, empero, es que en ambas ocasiones candidateó por Somos Perú, el partido del presidente Jerí. En un comunicado divulgado el martes por el Minem, Portilla niega tener vinculación partidaria alguna, pero la coincidencia es, por decir lo menos, llamativa.

Todo esto ocurre, finalmente, poco después de que el gobierno ha manifestado su conformidad con la nueva ampliación del Reinfo aprobada por el Congreso y mientras noticias como la de que en Madre de Dios hay más de 40 investigados por minería ilegal en el Reinfo confirman que el instrumento en cuestión sigue siendo un parapeto para esa delictiva actividad. Un viejo refrán sobre los gatos y las despensas viene a la mente a propósito del mensaje que está enviando el Ejecutivo con este nombramiento.

Nombrar director de Formalización Minera a un excluido del Reinfo no parece la mejor idea.