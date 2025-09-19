En la madrugada de hoy partieron con destino a Ica el presidente del Touring Club Peruano, doctor Tabusso, y los miembros de la Comisión de Automóviles de esa institución. Van acompañados de periodistas limeños con el propósito de explorar la ruta de la gran carrera de automóviles que deberá verificarse el día 12 de octubre en celebración de la Fiesta de la Raza, evento organizado por el Touring Club. Se sabe que ya hay inscritos numerosos automóviles de las más diversas marcas y el entusiasmo cunde entre los jóvenes pilotos dispuestos a demostrar su pericia y su valor. H.L.M.