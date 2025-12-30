Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: El aceite de pepita
Resumen de la noticia por IA
1925: El aceite de pepita

1925: El aceite de pepita

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Aún no se ha generalizado el uso del aceite de pepita de algodón en el condimento de las comidas. Esto se debe al prejuicio de que no es saludable. Nada más inexacto. La pepita tiene componentes que se transforman en elemento de propiedad nutritiva y fácil asimilación. Entre los diversos elementos grasosos, el aceite de pepita goza de la predilección de la mayor parte del público culto. Esto, desde luego, constituye el argumento más inobjetable en lo que respecta a la preferencia que se debe dar al aceite sobre otras grasas específicas e indispensables en el arte culinario.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC