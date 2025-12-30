1925: El aceite de pepita

Aún no se ha generalizado el uso del aceite de pepita de algodón en el condimento de las comidas. Esto se debe al prejuicio de que no es saludable. Nada más inexacto. La pepita tiene componentes que se transforman en elemento de propiedad nutritiva y fácil asimilación. Entre los diversos elementos grasosos, el aceite de pepita goza de la predilección de la mayor parte del público culto. Esto, desde luego, constituye el argumento más inobjetable en lo que respecta a la preferencia que se debe dar al aceite sobre otras grasas específicas e indispensables en el arte culinario.