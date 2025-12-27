1925: El alcalde de Bellavista

Desde hace tres años, todo Lima conoce al caballero norteamericano doctor Mac Cornanck, un profesional de reputación indiscutible, un cirujano de alto relieve y director del British American Hospital de Bellavista. Pero ahora, la figura del distinguido hombre de ciencia adquiere una nueva, muy simpática y original personalidad: es el primer alcalde norteamericano en Sudamérica, como se dijo en un reciente cablegrama de Nueva York publicado en El Comercio. El alcalde de Bellavista es un hombre joven y el tipo de norteamericano optimista y decidido a hacer lo que se propone.