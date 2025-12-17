(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Embellecer la Av. Alfonso Ugarte
1925: Embellecer la Av. Alfonso Ugarte

Hoy, a invitación del alcalde de Lima, señor Andrés F. Dasso, se efectuará en el concejo provincial una reunión a la que están invitados los propietarios de las fincas y terrenos de la avenida Alfonso Ugarte para discutir la forma como deben llevarse a cabo las obras de embellecimiento e higienización de esa avenida. El proyecto ha sido ya estudiado por el alcalde y una comisión especial, compuesta por concejales; su confección ha corrido a cargo de los conocidos profesionales señores Enrique Bianchi y Ricardo de Jaxa Malachowski, y su ejecución, se dice, empezará en breve.

