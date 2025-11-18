Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Hace 100 años
1925: Excursión de los marinos del Berlín
La mañana de ayer, el capitán y un grupo de oficiales y cadetes del crucero Berlín, que se encuentra actualmente en aguas del Callao, tomaron parte de una excursión a los fundos Camacho y Monterrico. Los distinguidos marinos estuvieron acompañados por el coronel Augusto Pas y un grupo de oficiales de regimiento escolta del presidente. Merced a las gestiones llevadas a cabo felizmente por el ministro de Marina ante el de Guerra, se consiguió que 50 caballos de ese regimiento fueran puestos a disposición de los distinguidos huéspedes.

