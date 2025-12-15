(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Graduación de enfermeras
Hoy a las seis de la tarde se llevará a cabo en el teatro Colón la graduación oficial de las señoritas que han obtenido diplomas de enfermeras en el hospital Anglo-Americano de Bellavista, que con tanto acierto dirige el doctor MacCorman. Con motivo de esa graduación, se ha organizado una ceremonia llamada “Fiesta onomástica” del hospital. A ella concurrirá el presidente de la República, el embajador americano y el ministro de Gran Bretaña. Una banda de músicos amenizará el acto en el que figuran, además de los discursos oficiales, un selecto programa musical.

