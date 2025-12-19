(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: La asamblea de los salesianos
Resumen de la noticia por IA
1925: La asamblea de los salesianos

1925: La asamblea de los salesianos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Conforme anunciáramos oportunamente, mañana debe realizarse en el templo de María Auxiliadora la solemne asamblea de los salesianos del Perú, a la que concurrirán el presidente, los ministros, miembros del cuerpo diplomático y un sinnúmero de personas especialmente invitadas. No tenemos que referirnos al programa religioso, pero para la solemne actuación se nota un enorme entusiasmo en todas las clases de nuestro elementos sociales, religiosos y escolares. Los salesianos de Lima han recibido la importante adhesión de sus discípulos de la hermana república de Bolivia.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC