1925: La asamblea de los salesianos

Conforme anunciáramos oportunamente, mañana debe realizarse en el templo de María Auxiliadora la solemne asamblea de los salesianos del Perú, a la que concurrirán el presidente, los ministros, miembros del cuerpo diplomático y un sinnúmero de personas especialmente invitadas. No tenemos que referirnos al programa religioso, pero para la solemne actuación se nota un enorme entusiasmo en todas las clases de nuestro elementos sociales, religiosos y escolares. Los salesianos de Lima han recibido la importante adhesión de sus discípulos de la hermana república de Bolivia.