1926: Aniversario 150 de la independencia de Estados Unidos

Hoy se cumplen 150 años de una magna fecha para la historia de América y de la humanidad. El 4 de julio de 1776 fue proclamada la independencia de las trece colonias británicas que hoy constituyen la gran y poderosa república norteamericana. Jamás pueblo alguno de la tierra ha alcanzado tan rápido y tan extraordinario progreso como esta nueva y ejemplar democracia, donde la libertad, la justicia y el derecho son patrimonio que de igual forma disfrutan los poderosos y los humildes y es la sólida base sobre la que descansa el organismo entero material y moral de la nación.

Hoy se cumplen 150 años de una magna fecha para la historia de América y de la humanidad. El 4 de julio de 1776 fue proclamada la independencia de las trece colonias británicas que hoy constituyen la gran y poderosa república norteamericana. Jamás pueblo alguno de la tierra ha alcanzado tan rápido y tan extraordinario progreso como esta nueva y ejemplar democracia, donde la libertad, la justicia y el derecho son patrimonio que de igual forma disfrutan los poderosos y los humildes y es la sólida base sobre la que descansa el organismo entero material y moral de la nación.