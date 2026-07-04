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1926: Aniversario 150 de la independencia de Estados Unidos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Hoy se cumplen 150 años de una magna fecha para la historia de América y de la humanidad. El 4 de julio de 1776 fue proclamada la independencia de las trece colonias británicas que hoy constituyen la gran y poderosa república norteamericana. Jamás pueblo alguno de la tierra ha alcanzado tan rápido y tan extraordinario progreso como esta nueva y ejemplar democracia, donde la libertad, la justicia y el derecho son patrimonio que de igual forma disfrutan los poderosos y los humildes y es la sólida base sobre la que descansa el organismo entero material y moral de la nación.

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