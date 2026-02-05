1926: El frío en la costa este de Estados Unidos

Más de 12 muertos y tremendos daños en la propiedad, con la consiguiente paralización de las comunicaciones, ha causado una tremenda tempestad de nieve que azota las costas orientales de Estados Unidos. En New Britain ha habido seis muertos y 11 heridos debido al hundimiento de una pared en una fundición, a causa de la gran cantidad de nieve que había caído sobre el techo de uno de los compartimientos de la fábrica. En Nueva York han muerto tres personas de frío y se cree que han perecido otras siete en el naufragio de unas lanchas en la costa de Jersey.