1926: Ginebra

En Europa hay temor de que las potencias poco afectas a la Liga de Naciones se escuden tras los “hechos consumados”, mientras la Gran Bretaña se halla ocupada en desenredar los problemas suscitados como consecuencia del paro general que le afecta. Se divisan sombras sobre el horizonte, donde se alzan tres astros amenazadores: Italia, Rusia y Alemania. Se cree que el momento sería propicio para que Italia piense en la división de Albania, de las islas griegas o de Abisinia o Esmirna. Al mismo tiempo Rusia ocuparía Besarabia o Alemania podría maniobrar sin que Inglaterra pudiera darle el jaque.

En Europa hay temor de que las potencias poco afectas a la Liga de Naciones se escuden tras los “hechos consumados”, mientras la Gran Bretaña se halla ocupada en desenredar los problemas suscitados como consecuencia del paro general que le afecta. Se divisan sombras sobre el horizonte, donde se alzan tres astros amenazadores: Italia, Rusia y Alemania. Se cree que el momento sería propicio para que Italia piense en la división de Albania, de las islas griegas o de Abisinia o Esmirna. Al mismo tiempo Rusia ocuparía Besarabia o Alemania podría maniobrar sin que Inglaterra pudiera darle el jaque.