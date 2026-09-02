1926: La amenaza de la peste bubónica

La tarde de ayer, el director de Salubridad, doctor Sebastián Lorente y Patrón, reunió nuevamente en su despacho a los representantes de los diarios para acordar con ellos el apoyo de la prensa en la campaña que esa dependencia lleva a cabo para eliminar la amenaza de una posible epidemia aguda de peste bubónica. El citado funcionario expresó que las medidas dictadas por su despacho en la extinción de focos de roedores en el campo vecino a Lima han venido dando resultados satisfactorios, y que igual cosa sucede en los distintos lugares de nuestra costa.

La tarde de ayer, el director de Salubridad, doctor Sebastián Lorente y Patrón, reunió nuevamente en su despacho a los representantes de los diarios para acordar con ellos el apoyo de la prensa en la campaña que esa dependencia lleva a cabo para eliminar la amenaza de una posible epidemia aguda de peste bubónica. El citado funcionario expresó que las medidas dictadas por su despacho en la extinción de focos de roedores en el campo vecino a Lima han venido dando resultados satisfactorios, y que igual cosa sucede en los distintos lugares de nuestra costa.