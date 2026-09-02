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1926: La amenaza de la peste bubónica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La tarde de ayer, el director de Salubridad, doctor Sebastián Lorente y Patrón, reunió nuevamente en su despacho a los representantes de los diarios para acordar con ellos el apoyo de la prensa en la campaña que esa dependencia lleva a cabo para eliminar la amenaza de una posible epidemia aguda de peste bubónica. El citado funcionario expresó que las medidas dictadas por su despacho en la extinción de focos de roedores en el campo vecino a Lima han venido dando resultados satisfactorios, y que igual cosa sucede en los distintos lugares de nuestra costa.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.