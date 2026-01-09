1926: La mezcla de culturas

En la última década del pasado siglo se inició en varios países, incluso Estados Unidos, un movimiento de bastante intensidad por algunos profesores de historia, en el sentido de establecer la verdad en lo que a la colonización de España en América se refiere. Fue Julián Juderías, un español amante de la justicia, de los primeros en publicar un interesantísimo libro de la forma como España había logrado infiltrar la cultura y civilización en los pueblos de América y Asia. Así se explica, dicen algunos, que el continente americano posea hoy una cultura y civilización sorprendente.